Una nuova auto per la Polizia Municipale di Cascina

E' stata presentata sul corso Matteotti, domenica scorsa, in occasione della celebrazione della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la nuova autovettura acquistata dal Comune di Cascina. “La nuova Alfa Romeo Giulietta, dotata di tutta la strumentazione necessaria per svolgere i servizi sul territorio, si aggiunge all'auto acquistata lo scorso anno e va a migliorare il parco auto della Polizia Municipale aumentando i criteri di sicurezza necessari - ha spiegato il comandante Paolo Migliorini - sono allo studio acquisti di altri mezzi per rinnovare ulteriormente il parco auto della PM”.



“Ancora una volta questa amministrazione dimostra concretamente l’attenzione alla Polizia Municipale - ha sottolineato il sindaco reggente con delega al Bilancio e alla PM Dario Rollo - sin dal nostro insediamento, abbiamo destinato tante risorse economiche per il potenziamento del Corpo della Municipale con il rafforzamento dell’organico e dei mezzi dedicati al controllo del territorio in materia di sicurezza. Basti ricordare l’assunzione di 2 nuovi agenti e del comandante nel 2017, e di altri 3 agenti quest'anno, con possibilità di una quarta assunzione; l’acquisto del vestiario e dell’equipaggiamento che mancava e richiesto tante volte negli anni passati dal personale; il miglioramento della dotazione necessaria al personale appena entrato in servizio; la distribuzione a tutti gli agenti dei Dispositivi di Protezione Individuale, così come il ripristino della strumentazione in dotazione alle volanti che hanno potuto così aumentare e migliorare i controlli sui veicoli viaggianti sul territorio; la messa in efficienza di alcune motociclette che ha facilitato gli spostamenti rendendo più veloci gli interventi. Ad essi si è aggiunto anche il nuovo servizio di collaborazione con un istituto di vigilanza privata che integra i servizi di sicurezza, sgravando gli agenti della PM che possono così occuparsi di altri e più importanti compiti".



"Da oltre due anni, grazie ad un risanamento dei conti e quindi alla possibilità di impegnare risorse in conto capitale - prosegue Rollo - abbiamo provveduto ad effettuare numerosi investimenti in campo della videosorveglianza e stiamo provvedendo anche al rinnovamento del parco auto, che era ormai obsoleto a causa dei mancati investimenti nella legislazione del PD. Tutte azioni che dimostrano, concretamente, l’attenzione di questa amministrazione alle esigenze della Polizia Municipale. Gli uomini e le donne in divisa della PM di Cascina si distinguono, ogni giorno, con il loro operato e per la loro grande professionalità. Questi nuovi acquisti di dotazioni e di mezzi aumenteranno ancora di più la loro efficienza e sicurezza. C’è ancora da fare, ma sono sicuro - conclude - che con la disponibilità e volontà che contraddistingue il Corpo della Polizia Municipale, si raggiungeranno ottimi ed importanti traguardi, sempre incentrati a migliorare i servizi a favore e a tutela dei cittadini cascinesi”.