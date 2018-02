Castelfranco di Sotto: nuova illuminazione nelle piazze Garibaldi e XX Settembre

Col nuovo anno sono partiti nuovi lavori di efficientamento energetico sull'illuminazione a Castelfranco di Sotto, dopo gli interventi già svolti nel 2017 che hanno visto la sostituzione di molti punti luce. L'opera di implementazione e di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri ad alta efficienza e tecnologia led, insieme ad interventi di cablaggio di nuove linee, riguarda Piazza Garibaldi e Piazza XX Settembre. I lavori sono iniziati la scorsa settimana e si concluderanno entro metà marzo.

Le operazioni fanno parte del progetto realizzato da Toscana Energia Green, a seguito di una gara bandita dal Comune di Castelfranco, che prevede un investimento complessivo di 900mila euro, comprensivi anche degli interventi che riguardano l'energia termica. Il principale obiettivo dei lavori di efficientamento è il risparmio energetico che si traduce in cifre in un alleggerimento del 44,80% di energia elettrica attualmente consumata per la pubblica illuminazione e del 12,60% di quella ad oggi utilizzata per l’illuminazione degli edifici comunali.

"Questi lavori rappresentano una svolta importante per il nostro paese - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - oltre all'incisivo risparmio dei consumi energetici, una luce migliore nelle nostre strade, come anche nelle scuole, cambia il modo di vivere gli spazi e aumenta il senso di sicurezza. L'investimento fatto rende Castelfranco una cittadina all'avanguardia e ci fa compiere un passo in avanti fondamentale nel percorso di sostenibilità ambientale che stiamo percorrendo da tempo. Il beneficio per l’ambiente che sarà apportato con questo progetto è concreto e tangibile".

"Siamo a metà dell'opera - ha aggiunto Federico Grossi, assessore all'ambiente e politiche energetiche - e già i miglioramenti in molte zone del nostro comune si percepiscono. Una politica di sostenibilità ambientale per Castelfranco è quello che abbiamo intrapreso con convinzione ed impegno fin dall'inizio di questa amministrazione. Le iniziative in questa direzione si moltiplicano e non si fermeranno qui".

