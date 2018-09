Volterra: nuova illuminazione sul Ponte San Lazzaro

Nuova illuminazione a Volterra sul Ponte San Lazzaro: "Il progetto - ha spiegato il sindaco Marco Buselli - è radicalmente diverso da quello ipotizzato in una prima fase, perché si sono dovuti studiare dei corpi illuminanti resistenti alle sollecitazioni. Oltre all'installazione della nuova illuminazione abbiamo anche preso contatti con le Ferrovie, per far sì che intervengano e rimuovano le infiltrazioni dal ponte, ma anche perché facciano tutte le opportune verifiche che si richiedono su opere ingegneristiche di questo genere".