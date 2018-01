Nuova linea elettrica a Santa Maria a Monte: prevista interruzione per la messa in servizio

Luce nuova per il centro abitato di Santa Maria a Monte, dove domani e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, attiverà la nuova linea elettrica di media tensione Lungomonte.

L'entrata in esercizio della nuova linea consentirà una migliore distribuzione dei carichi, garantendo così un servizio elettrico efficiente e continuo nell'area interessata. In caso di disservizio, sarà possibile restituire elettricità in tempi molto più rapidi grazie a un sistema di linee collegate tra loro ad anello, cosicché sarà sufficiente isolare il tratto di linea danneggiato ed erogare elettricità dalla linea di riserva. La linea è completamente automatizzata, il cavo è di ultima generazione e senza impatto ambientale. I tecnici dell'azienda elettrica effettueranno anche il riassetto dei carichi elettrici con benefici per il sistema elettrico di tutto il paese di Santa Maria a Monte.

Per la messa in servizio del cavo interrato sarà necessaria un'interruzione temporanea del servizio elettrico che e-distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 24 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13.30. Grazie a un sistema di bypass da altre linee e di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze compresi tra via Carducci, via Lungomonte, piazza della Vittoria, via del Cimitero, via Costa, via Poggio, via Mezzo, via Orologio, via Stacciai, via Roma e vie limitrofe, anche se la nuova linea di media tensione migliorerà il servizio elettrico per tutte le utenze del territorio comunale.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona interessata. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.