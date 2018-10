Golena D'Arno: nuovo insediamento abusivo e nuova ordinanza di sgombero

Nuova ordinanza di sgombero di un insediamento abusivo nella Golena D'Arno, dietro l’Ospedale di Cisanello, al confine tra Pisa e San Giuliano Terme. Il documento è stato firmato mercoledì 3 ottobre dal sindaco di Pisa, Michele Conti. Si tratta di parte dell'area già evacuata un mese fa. Il 19 settembre una nuova relazione della Polizia Municipale ha infatti rilevato "il ritorno di persone che dimorano, senza alcun titolo autorizzativo, in baracche fatiscenti costruite sul bordo del fiume", in tutto circa una decina.

Il provvedimento, contingibile e urgente, è "volto a tutelare l’incolumità e la sicurezza delle persone" che vivono nell'area e si è basato su due motivazioni principali: l'assenza delle minime condizioni igienico-sanitarie ed il fatto che si tratta di una zona soggetta ad inondazione in caso di piena del fiume, pericolo "incombente" visto anche l'avvicinarsi della stagione autunnale e la ripresa delle piogge. Nell'ordinanza si sottolinea inoltre come nell'area sia previsto "un intervento di sfalcio della vegetazione" programmato a breve dal Genio Civile. Un intervento di manutenzione che "deve vedere l’area priva della presenza di persone e manufatti, onde evitare rischi per l’incolumità degli operatori e delle persone presenti".

Prima di procedere con lo sgombero, che dovrebbe comunque avvenire nel giro di pochi giorni, l'ordinanza dovrà essere notificata "a tutte le persone adulte che verranno reperite nell’area con l’invito verbale alle stesse di rivolgersi alla Società della Salute per eventuali interventi socio-assistenziali".