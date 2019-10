Nuova rotatoria sull'Aurelia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È recente la notizia che a breve verrà realizzata una rotatoria sull'Aurelia, all'incrocio con viale delle Cascine, ma non verrà realizzato il sottopasso ciclopedonale previsto dal progetto originario. Questa scelta ci lascia perplessi, anche perchè non è affatto chiaro quale sarebbe la soluzione per garantire la sicurezza di chi va in bici. Tutti i progetti si possono cambiare, ma certamente non è ammissibile che modifiche estemporanee trasformino quest'opera in un ostacolo per chi va in bici, separando la città da Barbaricina e dal Parco di San Rossore.

Fiab Pisa