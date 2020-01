San Giovanni alla Vena: nuova stanza per 'Orcotondo'

E' stata inaugurata il 21 gennaio, alla presenza del sindaco Matteo Ferrucci, con delega alla scuola, e dei Consiglieri Elena Pardini e Guglielmo Grasso, una nuova, ampia stanza nella sede dell'Orcotondo, nella ex scuola di San Giovanni alla Vena a Vicopisano. La struttura offre da molti anni, in collaborazione con l'amministrazione comunale, un servizio di aiuto compiti e di centro giochi per i bambini e le bambine della scuola primaria.

Felice il primo cittadino: "Finalmente gli educatori e le educatrici dell'associazione Orcotondo, coordinati da Rita Di Ianni, il direttivo, la presidentessa Luisa Filipponi e i volontari e le volontarie, potranno avere una sede più grande per tutti i servizi che mettono a disposizione delle famiglie e della comunità. Un'offerta davvero ampia e di qualità, sempre molto apprezzata dai bambini e dalle bambine e dai loro genitori, a prezzi competitivi, caratterizzata da grande professionalità, notevoli creatività e innovazione e da un numero crescente di piccoli e piccole utenti. A nome dell'amministrazione ringrazio di nuovo tutti e tutte per il bel lavoro che stanno svolgendo, con attenzione e competenza anche per i bambini e le bambine con disabilità". Per informazioni sul servizio: orcotondo.info@gmail.com.