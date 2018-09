Cascina: cambia la viabilità nei pressi delle scuole

Iniziano da oggi, venerdì 7 settembre, i lavori per modificare la circolazione in prossimità della scuola primaria di San Lorenzo a Pagnatico e del polo scolastico di San Frediano, nel comune di Cascina.

Ecco come cambierà la viabilità.



A San Frediano sarà invertito il senso di marcia in via Giusti, in via Felici e in via Curtatone. Dalla Tosco Romagnola sarà possibile immettersi in via Giusti, che sarà percorribile in direzione sud-nord verso le scuole, mentre per reimmettersi sulla Tosco Romagnola occorrerà percorrere via Curtatone, che sarà percorribile solo in direzione nord-sud, dalle scuole verso Tosco Romagnola.



A San Lorenzo a Pagnatico in via Stradiola sarà istituito il senso unico di marcia con direzione sud-nord a partire dal numero civico 21 e fino all'incrocio con via Spinelli. Inoltre, via Stradiola sarà chiusa al transito nel tratto di fronte alla scuola nei 15 minuti precedenti e nei 15 minuti successivi all'orario di ingresso e di uscita degli alunni della scuola primaria. Infine, sarà istituito il senso unico di marcia in via del Borghetto con senso ovest-est nel tratto compreso tra l'incrocio con via dell'Arancio e l'incrocio con via Stradiola.