Santa Croce sull'Arno: conferme e nuove classi per l'anno scolastico 2019/2020

Si amplia la rete di scuole di Santa Croce sull'Arno per il prossimo anno scolastico 2019/2020. La Scuola dell’Infanzia ha infatti ottenuto l'incremento di una sezione, in aggiunta alle due già attive in via dei Mille. Ci sarà poi una nuova classe prima a tempo pieno presso la Scuola Primaria 'G. Carducci' e la conferma di tutte le classi già istituite lo scorso anno scolastico. "Avere ottenuto una nuova classe a tempo pieno - spiega il Comune in una nota - rappresenta un traguardo importante che permetterà di soddisfare un numero maggiore di famiglie rispetto alle liste di attesa che ogni anno si creano per l’unica scuola a tempo pieno nel capoluogo, il plesso 'G. Pascoli'".

"Per le Scuole Secondarie di primo grado - prosegue l'amministrazione - abbiamo ottenuto una classe prima in più nel plesso 'C. Banti' del capoluogo e la conferma delle due classi prime a Staffoli. L’amministrazione comunale, nell’organizzazione di questa rete scolastica, ha svolto un ruolo fondamentale, in quanto ha garantito tutti i servizi correlati, ed in particolare la refezione scolastica (derrate alimentari e servizio di sporzionamento) per un costo annuale aggiuntivo di 21mila euro e l’adeguamento dei locali e degli arredi scolastici per un costo di investimenti pari a 10mila euro. L’amministrazione è certa che l’impegno in favore dei bambini e delle famiglie rappresenti un importante investimento e per questo è stato rafforzato il sostegno all’Istituto Comprensivo Statale di Santa Croce sull’Arno, sia sul piano degli investimenti che sul piano progettuale, al fine di creare modelli educativi e scolastici in grado di rispondere alle istanze che il futuro ci pone".