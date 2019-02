Nuove divise "scomode e pericolose" in ospedale: risponde l'Aoup

L'azienda ospedaliera pisana risponde alle critiche mosse dal Nursind sulle nuove divise per il reparto chirurgico, con il sindacato che nei giorni scorsi le aveva definite "scomode e pericolose per gli operatori". L'Aoup fa varie precisazioni, rispondendo ai punti mossi dal Nursind.

Uno dei più critici era sulla sicurezza. "E' stato accuratamente valutato il paventato potenziale 'rischio di contagio' - scrive l'Aoup - legato all'apertura della tunica in alto anziché laterale con bottoni, come era nelle vecchie divise, per il fatto che la vestizione avviene attraverso la testa. Si tratta di una apertura molto ampia, che consente di sollevare i bordi dello scollo con le mani, senza che il tessuto entri a contatto con il viso".

Per quanto riguarda invece la scomodità e l'eccessiva sudorazione: "L'utilizzo in sala operatoria di Ttr-Tessuto tecnico riutilizzabile e Tnt-Tessuto non tessuto è normato da direttive europee che escludono l'utilizzo del cotone, in quanto non adeguato per motivi igienici (è soggetto a 'linting, ossia rischio di rilascio fibra, e non costituisce un’adeguata barriera a microorganismi, specie se bagnato). Non sono mai stati segnalati problemi di traspirazione, così come non si ravvisano trasparenze in controluce del tessuto delle divise".

Sugli aspetti generali l'azienda spiega che "la sostituzione riguarda le divise bianche, che non saranno tutte uguali, ma avranno un bordo di colore diverso a seconda della qualifica del personale e, come azione innovativa, saranno distribuite attraverso armadi informatizzati cui si accede tramite badge personale. Da anni ormai in Aoup si utilizzano divise di questo stesso modello, tutte di tessuto misto-cotone, di colori diversi, in settori considerati 'critici' dal punto di vista igienico-sanitario. Queste divise si indossano e si cambiano tutti i giorni in: sala operatoria, terapia intensiva, centrale sterilizzazione, malattie infettive, neonatologia e non sono mai stati segnalati problemi. Si precisa che per la fornitura delle divise Aoup ha aderito ad una specifica gara regionale".

Sulla teleria l'Aoup riconosce il problema: "Le criticità riguardo alla teleria di sala operatoria, come la tenuta insufficiente di alcune strisce adesive, sono state immediatamente segnalate al fornitore, che ha provveduto ad apportare le necessarie migliorie e, soprattutto, a informare il personale sul corretto utilizzo del prodotto".