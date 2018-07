FlixBus amplia i collegamenti con Pisa: raggiungibili oltre 40 destinazioni

FlixBus amplia i collegamenti con Pisa. Il leader europeo dei viaggi in autobus low cost consolida la sua attività sul territorio, avviando nuove tratte dalla città e potenziando quelle esistenti. Le nuove rotte toscane, raggiungibili dalla fermata di via Pietrasantina, sono: Firenze, Livorno, Siena, Lucca, Grosseto, Viareggio, Cecina, Orbetello e Poggibonsi.

Vengono poi potenziate le rotte verso Milano, Torino e Genova, oltre che verso La Spezia, e si consolida il corridoio Pisa-Liguria grazie all'avvio dei collegamenti con nuove destinazioni della Riviera: Sanremo, Imperia, Albenga, Savona e Sestri Levante. Tra le altre novità, Aosta, meta ideale per gli amanti della montagna in cerca di refrigerio.

Anche per chi si deve spostare verso Umbria, Marche e Abruzzo si ampliano le opportunità di viaggio: tra le novità le corse per Perugia, Assisi, Ancona e Macerata, e quelle per mete balneari quali Civitanova Marche e Pescara e, in Molise,Termoli. Viene poi potenziata la frequenza dei collegamenti con Roma, raggiungibile fino a quattro volte al giorno, e con l'aeroporto di Fiumicino (fino a tre corse giornaliere).

I pisani potranno anche raggiugere il sud Italia. Flixbus collega infatti Pisa con Napoli e diverse città in Puglia, tra cui Bari, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto. Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi.