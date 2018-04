Aeroporto di Pisa: Ryanair lancia tre nuove rotte per il 2018

Una nuova rotta estiva verso Crotone e due nuove rotte invernali verso Praga e Danzica. In più l'aumento degli aerei basati a Pisa che, per la stagione estiva, passeranno così da 8 a 9. Sono queste le principali novità presentate questa mattina, mercoledì 11 aprile all'aeroporto G. Galilei, da Ryanair e che riguarderanno la programmazione 2018 della compagnia sullo scalo pisano.

"Siamo lieti di lanciare la nuova programmazione - ha detto John F. Alborante, sales & marketing manager Italia di Ryanair - e per celebrare l'evento stiamo mettendo in vendita posti a partire da 14,99 euro per viaggiare da aprile a maggio, e prenotabili fino alla mezzanotte di sabato (14 aprile). Poiché i posti a questi fantastici prezzi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al nostro sito per evitare di perderli".

Soddisfatto anche il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai. "La programmazione 2018 di Ryanair - ha detto Carrai - costituisce per noi la conferma migliore di un rapporto consolidato ormai da anni. La partnership con Ryanair, come dimostrano i numeri, costituisce uno dei motori più importanti dello sviluppo toscano. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo".

Le previsioni di Ryanair parlano di circa 3,3 milioni di passeggeri trasportati dalla compagnia attraverso scalo pisano nel 2018. "Dopo i problemi autunnali, legati a scioperi e quant'altro - ha affermato invece Gina Giani, amministratore delegato di Toscana Aeroporti - oggi siamo qui per dire che non solo è tornato tutto alla normalità, ma che stiamo sviluppando ulteriormente la presenza della compagnia su Pisa. Il Galilei, nel '98, è stato il primo in Italia a puntare su Ryanair, e dopo 20 anni siamo ancora qui a parlare di nuove rotte. Il prossimo collegamento, su cui stiamo lavorando e che vorremmo lanciare ad ottobre, potrebbe essere quello con l'Ucraina".

La programmazione di Ryanair da Pisa per il 2018 offrirà così:

1 ulteriore aeromobile basato a supporto della stagione estiva

1 nuova rotta per l’estate 2018: Crotone (3 voli a settimana)

2 nuove rotte per l’inverno 2018/2019: Praga (3 voli a settimana) e Danzica (2 voli a settimana)

Più voli su 14 rotte: Alghero, Bruxelles C., Cagliari, Catania, Cefalonia, Chania, Corfù, Francoforte M., Ibiza, Londra Stansted, Malta, Palermo, Rodi, Siviglia

48 rotte in totale

3,3 milioni di clienti p.a. (+3%)

I clienti e visitatori di Pisa possono inoltre prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019, 'approfittando' del programma 'Always Getting Better', tra cui: