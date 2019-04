Ospedale Lotti: nuovi spazi per Acot e pronto soccorso pediatrico

Sono stati inaugurati oggi, 12 aprile, due nuovi servizi all’interno dell’ospedale Lotti di Pontedera: la sede dell’Agenzia Continuità Ospedale Territorio (ACOT) e l’area di pronto soccorso per pazienti pediatrici.

L'Acot, con la nuova collocazione, faciliterà il percorso già attivo dal 2017 dei pazienti in dimissione, garantendo loro una tempestiva presa in carico, che inizia contemporaneamente al ricovero, mantenendo un rapporto organico e funzionale tra i servizi territoriali, i professionisti ospedalieri ed il medico di medicina generale. Anche l’area del pronto soccorso pediatrico, già in funzione da un mese, è stata accolta con favore dalla cittadinanza, dai sanitari, dal sindaco e dall'assessore, che ha tagliato un simbolico nastro di palloncini ideato dai clown dottori.

L'area destinata ai bambini, arredata anche con il contributo delle associazioni del territorio, facilita un’adeguata accoglienza e un inquadramento del piccolo paziente, al momento del suo arrivo in ospedale. Soddisfazione è stata mostrata anche dal direttore Renato Colombai: "Con il trasferimento nella nuova sede di accoglienza degli ambulatori pediatrici di pronto soccorso i piccoli pazienti sono visitati in un’area ben distinta, vicina al pronto soccorso generale, dal quale devono comunque passare, permettendo così una modalità di lavoro migliore per il personale medico ed infermieristico e una migliore assistenza al paziente". Nella nuova sede sono anche presenti locali adeguatamente attrezzati per eseguire osservazioni brevi. Al pronto soccorso del Lotti accedono circa 8000 bambini in un anno, con un picco nei periodi di maggiore morbilità e nei giorni festivi quando è assente il pediatra di famiglia.

