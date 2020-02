Tavoli, sedie e una bacheca: nuovi arredi installati sul Monte Pisano

L'associazione MTB Vicopisano, dopo la riuscitissima 'Panettonata sotto Verruca' al bivio per il Monte Lombardona, ha sostituito tavoli, panche e bacheca a Col di Cincia sul Monte Pisano (sopra San Jacopo, frazione di Vicopisano) che aveva donato e che erano stati vandalizzati.

"Un gesto che ha unito sport, solidarietà e amore per il territorio - dice il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci - che abbiamo voluto sottolineare anche in occasione della Festa dello Sport che si è svolta in Sala Consiliare il 15 febbraio scorso. Conoscevamo la passione e l'attaccamento al Monte di MTB Vicopisano, ma questo è andare ben oltre ed è la rappresentazione perfetta di cosa voglia dire fare comunità: mettere la propria passione a servizio di tutti coloro che vivono il Monte".

Fabiola Franchi, assessore al Monte Pisano, si unisce alle parole del primo cittadino di Vicopisano e aggiunge: "Quando sono stata alla 'Panettonata', partecipatissima e davvero ben organizzata, ho evidenziato quanto sia bello e importante quello che fa MTB Vicopisano: portare di nuovo le persone, cittadini e turisti, a vivere il nostro Monte dopo i due gravi incendi che lo hanno messo a dura prova, e al contempo potenziarne la tutela e la salvaguardia. Amiamolo il nostro Monte, sempre di più".