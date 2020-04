Coronavirus in Toscana: 167 nuovi casi, 17 decessi

In Toscana sono 8.110 i casi di positività al Coronavirus, 167 in più rispetto a ieri, 16 aprile. Si tratta del 5% di tutti casi riscontrati a livello nazionale. Si continua a registrare un aumento delle guarigioni: 180 nelle ultime 24 ore. I test effettuati hanno raggiunto quota 96.231, 4.091 quelli analizzati oggi. Sono stati 17 i decessi. Questi i dati più significativi, accertati alle ore 12 di oggi 17 aprile, sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Si è raggiunta quota 96.231 tamponi eseguiti complessivamente dagli operatori sanitari dedicati, 4.091 quelli analizzati nell'ultimo giorno, quarta Regione in Italia.

Questi i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 2.494 a Firenze (51 in più rispetto a ieri), 449 a Prato (9 in più), 547 a Pistoia (11 in più), 912 a Massa (19 in più), 1.158 a Lucca (24 in più), 766 a Pisa (16 in più), 475 a Livorno (10 in più), 541 ad Arezzo (11 in più), 392 a Siena (8 in più), 376 a Grosseto (8 in più).

Complessivamente, 5.478 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (18 in più rispetto a ieri). Sono 17.791 (più 203 rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 8.352, nord ovest 8.118, sud est 1.321).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 1.105, 48 in meno a ieri, di cui 207 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri). I ricoverati sono il 17,4% del totale dei casi, uno dei dati più bassi in tutta l'Italia (media 28%). Le persone guarite salgono a 925 (+180): 471 'clinicamente guarite', divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 454 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sono registrati 17 nuovi decessi (12 meno di ieri): 8 uomini e 9 donne. L'età media è di circa 80 anni e tutti hanno evidenziato la presenza di patologie pregresse. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, 3 le persone decedute della provincia di Firenze, 3 di Massa , 1 di Lucca, 1 di Pisa, 2 di Arezzo, 5 di Siena, 2 deceduti in regione ma residenti fuori Toscana. In termini di letalità (% deceduti su casi) la Toscana con oggi arriva al 7,4% contro la media italiana che ieri era del 13,1%.