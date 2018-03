Cimitero di Capannoli: restaurata la Chiesa centrale e nuovi interventi

Proseguono gli interventi di ristrutturazione nel cimitero di Capannoli. E' conclusa la ristrutturazione della Chiesa centrale, mentre ha preso il via quella della sezione M5, un'intera sezione di loculi. L'opera permetterà di recuperare spazi per i loculi nell'area del vecchio cimitero monumentale, la zona circolare, senza necessità di ulteriori ampliamenti, realizzando circa 40 loculi.

L'amministrazione comunale, negli ultimi tre anni, con gli interventi di ristrutturazione di entrambi i cimiteri, la riqualificazione delle chiese interne ai cimiteri e la realizzazione delle nuove cappelle gentilizie, ha investito circa 400mila euro nei cimiteri comunali. "Abbiamo attivato diversi interventi su entrambi i cimiteri comunali dall’avvio di questa legislatura" spiega il sindaco Arianna Cecchini.

Il primo cittadino ha poi proseguito: "A Capannoli si è conclusa, dopo un appalto complicato che si è protratto a lungo, la ristrutturazione della bellissima Chiesa al centro del cimitero, che riqualifica tutto il complesso. Seguiranno altri interventi per rendere il cimitero ancora più accogliente, data l'importanza storica e culturale del complesso monumentale. Anche nel cimitero di Santo Pietro Belvedere sono stati effettuati interventi importanti alla chiesa e alle coperture, che sono in via di ultimazione".