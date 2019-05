Tre nuovi mezzi per la Polizia Municipale di Pisa

Sono state presentate in piazza XX Settembre le tre nuove auto che vanno a rinnovare il parco mezzi della Polizia Municipale di Pisa, composto da 25 veicoli, 6 motociclette e alcuni motocicli. “Le tre nuove auto acquisite, modello Alfa Romeo Giulietta, vanno a sostituire veicoli ormai vecchi che sono stati rottamati - ha spiegato il comandante Michele Stefanelli - in quanto non più corrispondenti ai criteri di sicurezza e di performance necessari. Sono allo studio altri acquisti di mezzi che andranno a rinnovare ulteriormente il parco auto della Municipale”.

“Stiamo tenendo fede agli impegni presi con il programma di mandato - ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - dopo il potenziamento del corpo della Municipale, con l’assunzione dei 23 nuovi agenti e dopo l’acquisto del vestiario e della dotazione necessaria al personale appena entrato in servizio, stiamo provvedendo adesso a rinnovare il parco auto, dimostrando ancora un volta l’attenzione di questa amministrazione alle esigenze della Polizia Municipale e al rafforzamento dell’organico e dei mezzi dedicati al controllo del territorio in materia di sicurezza”.