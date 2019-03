Cascina: inaugurati i nuovi studi medici vicino la farmacia di San Sisto

Sono stati inaugurati stamattina, sabato 30 marzo, accanto alla farmacia comunale di San Sisto in via Garzella 12, i due nuovi studi medici che entreranno in funzione tra circa due settimane nella località cascinese dell'ansa dell'Arno. Grazie ad un intervento di Sogefarm, la società che gestisce le quattro farmacie comunali di Cascina, i locali adiacenti alla farmacia sono stati ristrutturati e adesso sono pronti ad accogliere le attività di ambulatorio per tutta una serie di medici specialisti che porteranno la loro professionalità al servizio degli abitanti della zona: medico generico, geriatra, fisiatra, fisioterapista, ortopedico, naturopata, urologo, psicologo, dermatologo, dietista, cardiologo, podologo, nutrizionista e anche neural terapia.

Appuntamenti e informazioni potranno essere richiesti alla farmacia comunale di San Sisto (tel. 050 771807 o 050 7846866).

Ad inaugurare i nuovi locali erano presenti il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, il vicesindaco di Cascina Dario Rollo, l'amministratore unico di Sogerfarm dottor Marco Ruocco, la coordinatrice delle direttrici delle farmacie comunali, la dottoressa Cristina Salvadori, e il personale della farmacia di San Sisto, con la direttrice Luisella Benedettini.