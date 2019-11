Associazionismo: 15 nuovi volontari alla Croce Rossa di Uliveto Terme

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Uliveto Terme, Vicopisano, ha 15 nuovi volontari. L'annuncio lo ha dato il responsabile Filippo Pellegrini, con gli operatori che quindi sono pronti a "dare una risposta ai bisogni della collettività in campo sanitario, sociale e di protezione civile". "In un momento critico come questo a livello globale - ha aggiunto Pellegrini - a mio avviso diffondere l'attività di volontariato fa solo bene alla comunità".