Nuovo amministratore unico per Sepi: è Iacopo Cavallini

Il sindaco Michele Conti ha nominato Iacopo Cavallini amministratore unico di Sepi, Società delle Entrate Pisa spa. L'atto del Sindaco, insieme al curriculum vitae del nuovo amministratore, è stato trasmesso ai capigruppo in Consiglio Comunale.

Cavallini è nato nel 1972, economista, è ricercatore al Dipartimento di Economia e management dell'Università di Pisa, dove si è laureato. E' titolare del corso d'insegnamento in 'Ragioneria delle Aziende Pubbliche' e co-titolare del corso di 'Economia aziendale I'; è stato responsabile scientifico del Master in 'Finanza e controllo di gestione'. Ha molte pubblicazioni al suo attivo su temi della Pubblica Amministrazione (contabilità pubblica, Comuni e partecipate, enti locali e finanza), Blue Economy e Turismo (in particolare sulla portualità turistica e mercato croceristico), e altri temi di economia e finanza.

"Ringrazio Iacopo Cavallini per avere accettato l'incarico e gli auguro buon lavoro - dichiara il il primo cittadino - sono convinto che saprà svolgere al meglio il delicato compito di amministrare una società strumentale per il Comune come Sepi".