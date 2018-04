Calcinaia, ecco il nuovo fontanello: acqua frizzante e naturale a 5 centesimi

E' entrato in funzione il nuovo fontanello di Calcinaia, installato ex novo e attivo dallo scorso 9 aprile. La nuovissima Casetta dell’Acqua calcinaiola, che è andata a sostituire il precedente impianto, è più moderna, ecologica, funzionale e al passo coi tempi.

Il dispositivo situato in via Caduti di Cefalonia e Corfù erogherà sia acqua frizzante che naturale, in entrambi i casi refrigerata. Il costo al litro sarà di 5 centesimi: per il momento, il corrispettivo in moneta dell’acqua acquistata dovrà essere inserito nell’apposita fessura. L’ulteriore possibilità di utilizzare una chiavetta ricaricabile, reperibile preso alcuni esercizi commerciali del territorio, sarà garantita a breve. Il costo dell’acqua sarà il medesimo sia che gli utenti utilizzino direttamente il denaro, sia che impieghino l’apposita chiavetta.

L’impianto, che verrà controllato, rifornito e sanificato periodicamente, permetterà di contribuire in maniera importante alla tutela dell’ambiente, alla riduzione della produzioni di rifiuti e alla diminuzione dell’utilizzo della plastica. Il tutto in linea con la nuova direttiva europea che invita alla riduzione del consumo dell’acqua in bottiglia. Infatti, secondo le statistiche in possesso della UE l’Italia è, in Europa, il paese in cui si beve più acqua confezionata (circa 208 litri all’anno a persona a fronte della media europea di 106 litri pro capite) e, a livello mondiale, la nostra nazione si colloca per consumo d’acqua in bottiglia solo dietro al Messico (che ne consuma 244 litri a persona in un anno).

Il nuovo fontanello sarà inaugurato, con una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco, Lucia Ciampi, e degli assessori, sabato 14 aprile, alle ore 11. Tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare.