Ospedale Cisanello, si cambia: ecco l'ingresso unico pedonale

Da lunedì 8 aprile debutta, nei percorsi interni, un'anteprima di ospedale a monoblocco orizzontale con un’unica porta di ingresso/uscita pedonale, in corrispondenza dell’Edificio 10, da cui si potrà raggiungere - seguendo percorsi interni differenziati per colore - gli altri Edifici attualmente ad esso collegati ovvero l’8, il 9 e il 30.

Si tratta del primo assaggio di ospedale a monoblocco orizzontale (cioè con tutti i padiglioni collegati da bracci di raccordo) che poi si realizzerà definitivamente con il completamento delle nuove costruzioni. Non si potrà quindi più entrare dagli ingressi dei singoli edifici ma solamente dal nuovo ingresso pedonale, che sarà sorvegliato h 24 da personale addetto alla vigilanza e al portierato. I vecchi ingressi saranno chiusi e trasformati in uscite di sicurezza. Nulla cambia al momento per i trasporti sanitari.

I nuovi percorsi interni, che si accompagnano anche alla nuova accettazione ambulatoriale (di imminente apertura) e alla realizzazione di nuove aree di comfort per l’attesa, rappresentano la prima anticipazione del grande ospedale a monoblocco orizzontale, ispirato a un nuovo concetto di umanizzazione dell’assistenza e di accoglienza in base al quale l’utente, una volta dentro, verrà virtualmente accompagnato da una segnaletica colorata ben visibile e intuitiva, alla destinazione finale, senza dover conoscere il numero del padiglione in cui si trova, senza incrociarsi con i percorsi sanitari e, soprattutto, senza dover uscire all’esterno