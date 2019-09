Donazioni: nuovo mezzo per la Pubblica Assistenza di Pisa

La Pubblica Assistenza di Pisa celebra la donazione di un nuovo mezzo, che sarà utile per ampliare i servizi sociali e le attività dell'associazione. Si tratta di un Peugeot che è stato donato dalla famiglia Guggino in memoria dei loro cari scomparsi, Giuseppe e Roberto. E' stato consegnato presso la sede di via Bargagna alla presenza dei familiari e di un gruppo di volontari dell’associazione.

"Un sentito ringraziamento alla famiglia Guggino - sono le parole del presidente Daniele Vannozzi, che ha consegnato loro una targa - che con questo gesto ha voluto ricordare i loro cari. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ci riempie di soddisfazione".