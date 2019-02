Nuovo orario di visita ai cimiteri di Calcinaia e Fornacette

Più ore a disposizione per fare visita alle lapidi dei propri cari. A partire dal prossimo venerdì 1 marzo varierà l’orario di apertura dei cimiteri di Calcinaia e Fornacette nell’ottica di un ampliamento del servizio che possa favorire le visite dei cittadini al camposanto. Il nuovo orario prevede, a differenza del vecchio, l’apertura dei cimiteri per tutta la giornata di lunedì e nel pomeriggio di mercoledì, per un totale orario complessivo di un giorno in più alla settimana.

Ecco comunque nel dettaglio il nuovo orario che sarà affisso anche ai cancelli di ingresso dei cimiteri comunali.

Lunedì dalle ore 8 alle ore 19

Martedì dalle ore 8 alle ore 19

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 19

Giovedì dalle ore 8 alle ore 19

Venerdì dalle ore 8 alle ore 19

Sabato dalle ore 8 alle ore 19

Domenica dalle ore 8 alle ore 19