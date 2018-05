Capannoli: aperto il nuovo parcheggio a Santo Pietro Belvedere

Nei giorni scorsi a Capannoli è stato aperto alle auto il nuovo parcheggio della frazione di Santo Pietro Belvedere, posto sulla Strada Provinciale che porta a Casciana Terme. La zona, densamente abitata, richiedeza spazi di sosta anche per la presenza della farmacia comunale e degli studi medici. "Questa nuova area destinata a parcheggio, realizzata in cambio di oneri di urbanizzazione da versare al Comune, in occasione di un intervento edilizio adiacente, permette di sostare in sicurezza ed elimina i pericoli di chi parcheggiava fino ad oggi lungo la Provinciale" ha spiegato il sindaco Arianna Cecchini.

"Stiamo ultimando la segnaletica orizzontale su varie strade comunali - ha aggiunto Cecchini - abbiamo realizzato un percorso pedonale che dal paese porta al cimitero, e da pochissimi giorni è utilizzabile il nuovo parcheggio: un nuovo tassello nel percorso amministrativo di questa legislatura".