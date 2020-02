Supermercati: aperto nuovo punto vendita Pam in via Santa Maria

Pam Panorama ha inaugurato oggi a Pisa, 6 febbraio, il secondo punto vendita 'Pam local' presente in città, in via Santa Maria 80-84. Il nuovo supermercato di prossimità fa parte di un piano di sviluppo della nota catena in Toscana per il 2020.

Apertura 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Il punto vendita si trova a 150 metri dall'Università degli Studi di Pisa e da Piazza dei Miracoli. Per ridurre il tempo in cassa i clienti possono usufruire dei sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay. In cassa al termine della spesa si può chiedere il servizio di consegna a domicilio.

"Siamo felici di annunciare la seconda apertura Pam local in una città iconica come Pisa - afferma Francesco Mazzucato, Direttore Commerciale Prossimità di Pam Panorama - i consumatori stanno mutando gli stili di vita in fretta, sempre più spesso abdicano alla cucina a favore delle meal solution, ci chiedono piatti pronti lungo tutto l'arco della giornata dove è ormai scomparsa la tradizionale suddivisione tra i pasti classici. I nostri clienti posso trovare nei nostri convenience store un'offerta molto ricca che asseconda la domanda di rapidità e di accessibilità".