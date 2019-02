Camera del Lavoro di Pisa: Mauro Fuso eletto nuovo segretario generale

Mauro Fuso è il nuovo segretario generale della Cgil di Pisa. E’ stato eletto stamattina, 25 febbraio, dall’Assemblea Generale della Camera del Lavoro, su proposta della segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini, con il 93.9% dei votanti. Solo 4 i voti contrari, una scheda bianca e 1 astenuto fra i 99 presenti e votanti.

Mauro Fuso è nato a Firenze il 12/ novembre 1957. Nel 1976 inizia a lavorare, dopo il diploma di perito elettronico, conseguito all'ITI Leonardo Da Vinci, con un contratto a termine presso l'Esselunga. Terminato il servizio militare nel 1978 viene assunto come tecnico di laboratorio da una piccola impresa elettronica di Calenzano. Nel 1979 l'assunzione in Nuovo Pignone e l'iscrizione alla Fiom Cgil e dopo 5 anni, nel 1984, l'elezione nel Consiglio di Fabbrica come delegato di reparto. Nel 1987 l'ingresso nell'esecutivo del Consiglio di Fabbrica Nuovo Pignone e nel direttivo provinciale della Fiom.

Nel 1991 interrompe l'attività sindacale di delegato riprendendola poi nel 1994 con l'elezione della nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) con il più alto numero di preferenze in quella elezione. Nel Congresso nazionale della Fiom del 1996 entra a far parte del Comitato Centrale. Alla fine del 1996 viene distaccato per svolgere attività sindacale a tempo pieno presso la Fiom CGIL di Firenze, come responsabile organizzativo e componente della segreteria, dopo una lunga esperienza di lavoro, in Nuovo Pignone, come tecnico progettista e commerciale. Nel 2000 viene eletto Segretario Generale della Fiom fiorentina, incarico ricoperto fino al marzo 2005, quando entra in segreteria della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze. Il 17 Luglio 2007 viene eletto segretario generale della stessa CDLM, incarico ricoperto per due mandati congressuali fino al 23 settembre 2015. Il 7 aprile 2016 entra nella segreteria della Cgil Toscana.

Sposato, due figlie. Appassionato di musica e chitarrista per sbaglio. Amante del trekking, corre da una vita, ma fa il runner da 7 con grande piacere.