Supermercati: nuovo punto vendita Conad a Santa Croce sull'Arno

Sarà inaugurato giovedì 10 ottobre alle ore 9 in via Caravaggio, angolo via Garcia Lorca, a meno di 100 metri dal Palazzo comunale, il primo supermercato Conad nel territorio di Santa Croce sull'Arno. Saranno presenti il sindaco Giulia Deidda, il parroco Don Romano e i progettisti santacrocesi, l’architetto Paolo Giannoni e l’ingegnere Augusto Bottai.

Il supermercato si sviluppa su 1.200 mq di superficie di vendita ed occupa 40 addetti. A disposizione dei clienti c'è un ampio parcheggio scoperto con oltre 100 posti auto. Tanti i reparti, per una spesa completa. Il progetto sarà completato a breve con l'apertura di un Petstore Conad, il negozio specializzato dedicato agli animali domestici e da compagnia.

In occasione dell'inaugurazione a tutti clienti sarà data in omaggio una borsina riutilizzabile per la spesa. Il supermercato Conad è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle ore 7.30 alle 20.30 e la domenica, dalle 8.30 alle 20.30.