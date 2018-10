I viaggiatori pisani potranno trovare sulla linea ferroviaria Lucca - Pisa - Viareggio un nuovo treno 'Jazz'. Il convoglio da 300 posti dedicato ai pendolari è stato consegnato stamattina, 4 ottobre, al binario 5 della stazione di Firenze Santa Maria Novella all’Assessore Regionale ai Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, dal Presidente di Trenitalia, Tiziano Onesti e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Orazio Iacono.

Il convoglio è dotato di standard qualitativi elevati: lungo circa 82 metri e largo 2,9, è in grado di viaggiare a una velocità massima di 160 km orari. Comprende due postazioni per viaggiatori a ridotta mobilita con pedane retrattili per la salita e spazi portabici; l'ingresso alle carrozze 'a raso' del marciapiede facilita l'entrata e l'uscita dei passeggeri. Molti i servizi a bordo: impianto di videosorveglianza, schermi luminosi interni visibili da ogni punto del treno per le informazioni, impianto di sonorizzazione, scritte in braille, prese di corrente a 220 V per l'alimentazione di cellulari e PC portatili.

