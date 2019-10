Non può allontanarsi da Pietrasanta, lo trovano a passeggio a Pisa: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati, hanno arrestato un 28enne cittadino italiano per inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale.

Nel dettaglio l'uomo è sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Pietrasanta (Lucca), ma nella nottata appena trascorsa passeggiava tranquillamente per Pisa. Al controllo dei militari è emersa la misura dell'Autorità Giudiziaria, sono così scattate le manette. Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia sarà giudicato in Tribunale con rito direttissimo.