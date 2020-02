Pratale, occupano abitazione: arrestati 6 pregiudicati

Da giorni avevano occupato un'abitazione in via San Giovanni Bosco, poi ieri mattina, 1 febbraio, i Carabinieri di Pisa sono intervenuti e li hanno arrestati. In manette sono finiti 4 tunisini di 22, 25, 26 e 48 anni, un marocchino di 52 ed un romeno di 25 anni. Sono poi risultati tutti pregiudicati.

A chiamare i Carabinieri è stato il proprietario, che non vive a Pisa, dopo essere venuto a conoscenza di quanto stava accadendo da altri residenti. Una volta scattato il blitz, i militari hanno accertato che oltre ad occupare lo stabile gli inquilini indesiderati hanno utilizzando indebitamente l'energia elettrica, il cui contratto di fornitura risulta intestato al proprietario; risponderanno quindi anche dell'accusa di furto aggravato. Nel corso delle attività di indagine ad uno di essi è stato infine sequestrato un pugnale di 20 cm di lunghezza.