Pluripregiudicati occupano un edificio in via di Gello: espulsi

Quattro cittadini stranieri, tutti pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, sono stati espulsi dopo essere stati sorpresi dalla Polizia all'interno di un edificio in costruzione che i quattro avevano occupato in via di Gello, a Pisa. Gli agenti sono intervenuti ieri, 23 ottobre, di prima mattina a seguito di alcuni esposti da parte dei residenti.

Nel corso dell’operazione sono stati identificati gli occupanti: si tratta di quattro cittadini stranieri, tutti magrebini e di circa quaranta anni di età, pluripregiudicati per reati di vario genere tra i quali anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro, portati in Questura per le procedure di identificazione, sono tutti risultati irregolari sul territorio nazionale. Per i 4 il Prefetto di Pisa ha quindi emesso un decreto di espulsione.

"Al controllo - fa sapere in una nota la Questura - hanno assistito dai bordi della strada e dai palazzi limitrofi alcuni residenti che hanno ringraziato gli agenti di Polizia".