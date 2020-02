Piaggio, ancora proteste: lavoratrici precarie sul tetto di 'palazzo blu'

"L'integrativo che i lavoratori e le lavoratrici Piaggio si apprestano a votare poteva essere l'occasione giusta per inserire la vertenza dei precari e delle precarie storiche, ma azienda e sindacati confederali hanno deciso di abbandonarli al loro destino". Usb torna a criticare l'accordo siglato a fine gennaio, con i lavoratori che sono tornati ad occupare il tetto degli edifici asl di fronte l'ingresso dell'azienda, come nel maggio 2019.

"Al di là di quello che viene detto in questi giorni - attacca il sindacato - nell'accordo non c'è niente di certo e scritto rispetto al loro rientro in fabbrica. A dimostrazione di ciò recentemente sono stati assunti decine di lavoratori a termine. Come Usb, insieme alle precarie, abbiamo tentato tutte le strade possibili da oltre un anno, chiedendo confronti con l'azienda privilegiando il dialogo rivolgendosi alle istituzioni e al Prefetto. La Piaggio continua nella sua volontà di discriminare in maniera pesante queste lavoratrici. Stiamo infatti parlando di lavoratrici licenziate sostanzialmente perché donne".

"La multinazionale - insiste Usb - ha lasciato a casa decine di lavoratrici precarie dopo anni e anni di lavoro e sacrifici. Licenziate perché troppo 'vecchie', licenziate perché dopo anni di catena di montaggio iniziano ad avere qualche 'problema'. Licenziate perché, a differenza dei nuovi operai assunti al loro posto, hanno dei figli e una famiglia. Non siamo più disposti a credere alle menzogne della Piaggio che continua a scaricare la responsabilità sul Decreto Dignità. Gli strumenti normativi per permettere il rientro in fabbrica ci sarebbero. Soprattutto per una multinazionale che ha dichiarato a novembre 46 milioni di euro di utile. Non scenderemo fino a quando non sarà trovata una soluzione. Invitiamo tutti i sindaci della Valdera e le istituzioni a venire qui di fronte al Palazzo Blu a sostenere la vertenza dei lavoratori precari".