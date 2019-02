Sant'Ermete, niente incontro col Comune: occupato il cantiere delle case popolari

Una delusione che è sfociata in protesta. Gli attivisti del comitato di quartiere di Sant'Ermete ha occupato ieri pomeriggio, 15 febbraio, il cantiere sulla via Emilia dove sono in corso di costruzione 39 alloggi erp, appartamenti criticati dagli stessi manifestanti perché di una sola camera. L'azione è scattata a seguito dell'annullamento dell'incontro previsto fra il comitato stesso, Apes e amministrazione comunale.

"Hanno annullato l'appuntamento fissato da tempo con una mail da Apes, un'ora prima che questi si tenesse" denunciano dal comitato. Gli stessi attivisti avevano annunciato l'incontro, volto a trattare gli aspetti di emergenza abitativa del quartiere. "Abbiamo aspettato l’incontro di oggi - spiegano dal comitato - preparandoci con tutta la documentazione necessaria: censimento dei nuclei residenti da 40 anni nelle vecchie case non a norma del quartiere; atti di costituzione e statuto dell'associazione 'comunità di quartiere' con tanto di 180 iscritti; relazioni sullo stato di necessità di inquilini che vivono senza titolo da anni in questi appartamenti sistemati a proprie spese, resoconto dei danni e dei traumi causati dall'applicazione de vecchio protocollo SdS/Apes scaduto da più di tre anni. Ci prendono in giro".

Il dialogo atteso quindi non c'è stato. A contribuire alla chiusura può aver influito l'episodio, riferito in Commissione consiliare la mattina stessa di ieri dal Comandante della Municipale Stefanelli, di un'aggressione subìta da due agenti proprio a Sant'Ermete il 14 febbraio, mentre eseguivano controlli presso le abitazioni occupate; agli operatori è stato impedito l'accesso ad una casa.