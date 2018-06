Occupano un edificio delle Ferrovie e rubano energia elettrica: arrestati

Sono stati arrestati ieri mattina, sabato 9 giugno, in via Quarantola a Pisa dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia due cittadini marocchini di 42 e 32 anni per furto in flagranza di energia elettrica e danneggiamento. I due sono infatti stati sorpresi in un edificio di RFI, abusivamente occupato, nel quale avevano manomesso il contatore Enel per l’utilizzo indebito dell’energia elettrica.

Al termine delle formalità di rito, i due marocchini sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per lunedì mattina.