Oculista pisano smascherato da 'Le Iene': sospeso dall'attività

Sospeso dallo svolgimento della professione medica per un anno. E' il provvedimento interdittivo richiesto ed ottenuto dalla Procura di Pisa in merito al caso dell'oculista pisano che nel febbraio 2016 fu oggetto di un servizio del noto programma Mediaset 'Le Iene'. La trasmissione spiegò con l'inviato Andrea Agresti come il professionista promettesse cure e posizioni in lista per interventi chirurgici, facendosi pagare ad ogni controllo, senza che poi le cure fossero efficaci.

E' quindi scattata anche l'indagine dei Carabinieri fino all'accusa di truffa, basata sulle testimonianze dei pazienti. Fra questi ci sarebbe stato anche l'allora allenatore del Pisa Gennaro Gattuso, che poi intervistato da 'Le Iene' affermò di non conoscere l'oculista.