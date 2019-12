"Odore di cloro dall'impianto di aerazione dell'ospedale": malore per un'infermiera

Grave crisi respiratorio per un'infermiera del reparto di Radiodiagnostica del Pronto Soccorso di Cisanello. Il malore, come denunciato da Nicola Lunetti, dirigente Nursing Up di Pisa, è stato provocato dal forte odore di cloro proveniente dai condotti dell'aerazione del reparto. L'episodio è avvenuto giovedì sera, 12 dicembre. La donna è stata soccorsa ed è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle persistenti difficoltà respiratorie.

"La mattina seguente c'è stato un altro caso, il terzo, di fuoriuscita di odore di cloro - denuncia Lunetti - successivamente a questi episodi la Direzione aziendale ha preso la decisione di chiudere la Radiodiagnostica per poter mettere in sicurezza il personale e i pazienti. La cosa grave è che da molti anni viene denunciato il malfunzionamento dell'impianto di aerazione facendo subire a dipendenti e pazienti un discomfort ambientale importante, un'inalazione di odori nauseabondi e da tre mesi circa a questa parte anche di cloro". "Da anni viene inoltre denunciata la costante presenza di sporco e polvere sui bocchettoni di fuoriuscita e di aspirazione dell'aria - prosegue il rappresentante del sindacato infermieri - non più di dieci giorni fa è stato nuovamente denunciato il tutto in previsione dell'allestimento del cantiere del nuovo ospedale poichè porte e finestre dell'edificio 31, insieme a quelle di altri edifici, dovranno essere tenute chiuse per limitare l'ingresso delle polveri causate dal cantiere stesso. È allarmante pensare come si possa sigillare un intero edificio dove il sistema di aerazione interna non garantisce un ambiente ottimale e provoca intossicazioni".