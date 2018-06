Aeroporto, ecco il volo Pisa-Crotone: posti a soli 19,99 euro

Una nuova rotta lanciata oggi, 1 giugno, da Ryanair. Dall'aeroporto 'Galilei' infatti opererà con una frequenza di 3 voli a settimana nel periodo di alta stagione da giugno ad agosto il volo Pisa-Crotone.

Per celebrare il nuovo collegamento verso Crotone, la compagnia aerea irlandese ha messo in vendita posti sul network di Pisa a partire da soli €19,99 per viaggiare a giugno e disponibili per prenotazione fino alla mezzanotte di venerdì 8 giugno solo sul sito internet ryanair.com.

“La programmazione 2018 di Ryanair costituisce per Toscana Aeroporti la conferma migliore di un rapporto consolidato ormai da anni - afferma Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - la partnership con Ryanair, come dimostrano i numeri, costituisce uno dei motori più importanti dello sviluppo toscano. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo”.