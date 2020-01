Offese razziste ai giocatori per il colore della loro pelle

Offese razziste nei confronti di quattro giocatori dell'Urbino Taccola, club di Uliveto Terme (nel comune di Vicopisano) che milita nel campionato di promozione. E' accaduto domenica 5 gennaio a San Donato, nel Comune di Orbetello durante la sfida con i padroni di casa. Il match è stato vinto 2-0 dai maremmani: "Nota negativa, molto negativa - denuncia sulla propria pagina Facebook l'Urbino Taccola - è stato il comportamento del pubblico che ha dato il peggio del peggio di quello che sono i loro sentimenti umanitari: infatti una buona parte di questi antisportivi per tutta la durata dell'incontro hanno offeso con parole pesanti e razziste i quattro ragazzi di colore che militano nelle nostre fila,offese che fanno male non solo a questi ragazzi ma a tutti coloro che credono ancora che nello sport non esistono sentimenti razzisti. In un contesto del genere l'arbitro dell'incontro doveva intervenire per sanzionare queste invettive e speriamo lo menzioni nel suo rapporto".

La società ha intanto già annunciato che scriverà una lettera alla federazione per spiegare l'accaduto e tutelare i propri giocatori anche in futuro. 'Babbuino' e 'scimmione': queste alcune delle offese che sarebbero volate nei confronti dei giocatori di colore. Infuriato anche il vicesindaco e assessore allo Sport di Vicopisano, Andrea Taccola. "La squadra annovera nel proprio organico quattro ragazzi di colore - spiega su Facebook - che ormai per quello che caratterizza gli ulivetesi, il grande cuore rossocrociato, sono diventati nostri paesani, concittadini vicaresi e simbolo del nostro sodalizio. I nostri quattro ragazzi sono stati più volte insultati e sbeffeggiati in maniera offensiva e razzista. Lo sport è tutt'altra cosa".

"L'Uliveto calcistica, gli sportivi vicaresi tutti ed anche noi Amministratori che rappresentiamo il Comune di Vicopisano - prosegue Taccola - condanniamo questo obbrobrioso atteggiamento di alcuni sostenitori maremmani che con il loro comportamento hanno danneggiato il loro territorio e la loro squadra che al contrario sono conosciuti ed apprezzati per la loro accoglienza, danneggiando conseguentemente anche lo sport ed il calcio in generale. Uliveto e Vicopisano non si piegheranno mai a questi atteggiamenti anzi ne faranno/faremo un battaglia in tutte le sedi opportune partendo anche dalla Federazione Italiana Calcio Toscana Lega Dilettanti chiedendo la sconfitta della partita a tavolino".