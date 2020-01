Olio di semi miscelato con il carburante: sequestrato distributore sull'Aurelia

La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato un distributore di carburante che si trova sull'Aurelia, denunciando i gestori dell'impianto per "abusiva miscelazione finalizzata al contrabbando e alla frode in Commercio". E' avvenuto nell'ambito dell'operazione 'Girasolio', coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa. Le fiamme gialle hanno inoltre sequestrato 3313 litri di olio di semi di origine vegetale che sarebbero stati utilizzati per miscelare il carburante.

Dopo gli accertamenti di rito e il nulla osta concesso dall’autorità giudiziaria, l’olio è stato interamente devoluto in beneficenza alla Croce Rossa di Pisa che lo destinerà alle famiglie del territorio che si trovano in condizioni di disagio e vulnerabilità. La consegna è avvenuta presso la sede di Ospedaletto. L’iniziativa si affianca ad analoghe donazioni effettuate dalla Guardia di Finanza in altre località del Paese con l'obiettivo di fornire un concreto contributo all’assistenza ed al sostegno dei più bisognosi.

Gallery