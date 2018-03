Colpisce la moglie con un cacciavite e si getta dal terrazzo: morti i due anziani

E' un omicidio-suicidio quello andato in scena nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, in via Mameli a Pontedera. Un uomo di 97 anni aveva colpito con un cacciavite alla nuca la moglie di 86 anni, inferma, e si era poi lanciato dal terrazzo della loro abitazione. Trasportati in codice rosso in ospedale a Pisa, sono morti poco dopo il loro arrivo. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, oltre alla Polizia e ai Vigili del Fuoco.

Il terribile gesto da parte del marito probabilmente per porre fine alle sofferenze della moglie, gravemente malata.

A chiamare i soccorsi sono stati i passanti che hanno visto l'anziano precipitare dal balcone e hanno dato subito l'allarme. Sul posto è arrivata anche la figlia della coppia per aprire la porta di casa.