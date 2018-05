Nasce Omnitune: il nuovo portale della musica made in Pisa

Una nuova opportunità per la musica pisana e per i suoi fruitori. E' nato infatti OmniTune (www.omnitune.it), un servizio web, creato dagli studenti della 4ª A Informatici dell' 'IIS Leonardo Da Vinci' di Pisa, realizzato grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto ha come obiettivo quello di dare visibilità alla musica del territorio e diffonderla tramite il servizio Omnitune. Gli artisti tramite una registrazione molto veloce pubblicano le loro canzoni, le demo e i volantini dei loro concerti. In più puoi rimanere aggiornato costantemente su tutti gli eventi musicali (serate in discoteca, concerti ecc...) in programma a Pisa!

L’utente può dare una valutazione, tramite recensioni, delle demo e degli eventi musicali. L'inserimento degli eventi musicali ha un duplice vantaggio, poiché oltre a dare la possibilità ad un artista di mettere in mostra un proprio live e farsi pubblicità, permette al locale che ospita l’evento di incrementare il proprio pubblico.



Il sito è facile da usare, molto funzionale e curato graficamente, ma l’aspetto più importante sta nel fatto che i ragazzi hanno realizzato un’idea nuova, autogestendosi, rimanendo a scuola il pomeriggio per svilupparla intensamente. Hanno pianificato il lavoro, distribuito i ruoli e gestito anche una campagna online di autofinanziamento. Per il momento il sito contiene informazioni su artisti e locali di Pisa, ma i ragazzi stanno cercando di fare il possibile per estenderlo in tutta Italia, e perchè no? Anche all’estero!



Creatività, spirito d’iniziativa, innovazione, è questo il clima che si respira tra gli studenti che, grazie a questo progetto, hanno dimostrato come il talento di ognuno di loro possa essere messo a disposizione di un progetto innovativo.