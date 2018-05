Open day San Rossore Summer Camp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ultima chiamata lunedì 18 maggio ore 17.00 del San Rossore Summer Camp per la presentazione delle attività presenti alla terza edizione che si svolgerà dal 18 giugno al 6 luglio 2018, con insegnanti e tutor madrelingua, per ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Dalle 17.00 alle 18.00 vi mostreremo una giornata tipo al camp con tutte le attività in lingua inglese e vi comunicheremo le novità rispetto allo scorso anno.

Dalle 18.15 alle 19.30 i ragazzi potranno effettuare il test di ingresso per l'assegnazione del livello.

Una sorpresa per chi si iscriverà in tale occasione!

E' gradita la prenotazione tramite mail:sanrossorecamp@gmail.com oppure dalla pagina Facebook San Rossore Summer Camp

Vi aspettiamo numerosi!