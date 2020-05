Ecco 'Open Pontedera', un pacchetto di misure per la ripartenza

Un pacchetto di azioni e misure denominato 'Open Pontedera', approvato dalla Giunta comunale pontederese, per accompagnare e sostenere la ripartenza del tessuto economico e sociale della città della Vespa in seguito all'emergenza Coronavirus.

Misure che vanno a toccare i diversi ambiti, dalla casa al lavoro passando per lo sport e l'attività educativa.



Ecco i dettagli e le azioni previste.

Emergenza Alimentare

Programmare una terza fase per la raccolta di ulteriori domande delle famiglie in difficoltà per l’erogazione di buoni spesa alimentari e/o di accesso all’Emporio Civico.



Tempo famiglia-lavoro

Predisporre la creazione di un albo baby-sitter per agevolare la fruizione da parte delle famiglie della misura 'Bonus baby-sitter' messa in campo dal Governo.



Casa

- Concludere celermente l’istruttoria e l’erogazione dei contributi delle domande pervenute in merito al bando straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera N 442 del 31-03-2020 della Giunta regionale della Toscana;

- Avviare le procedure per la pubblicazione del bando per il contributo ordinario degli affitti;

- Pubblicazione entro la prima settimana di giugno del bando per l’edilizia residenziale pubblica (ERP).



Misure straordinarie per gli esercenti in sede fissa

Suolo pubblico relativo al periodo marzo-dicembre 2020.

Cancellazione del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).



Possibilità in tutto il territorio comunale di utilizzare lo spazio pubblico per gazebo o ombrelloni-tavolini nel rispetto:

- delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;

- delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti anche favorendo accordi tra vicini (progetti di strada o di piazza)

- delle linee guida che saranno fornite per un equa ripartizione suolo pubblico



Ampliamento dello spazio pubblico fino ad un massimo del 50% in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale:

- nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;

- nel rispetto delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti

- nelle linee guida che saranno delle linee guida che saranno fornite per un equa ripartizione suolo pubblico



Riduzione tempi per il rilascio delle autorizzazioni e semplificazione telematica delle procedure:

- nuove richieste di occupazione di suolo pubblico da riscontrare entro 5 giorni

- le richieste di ampliamenti di suolo pubblico da riscontrare entro 3 giorni



Forme di supporto alla Locazione Commerciale:

- riduzione IMU per i proprietari che applicheranno una riduzione “registrata” dell’importo della locazione degli immobili sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi

- rimodulazione canone di locazione per immobili di proprietà e gestione diretta comunale affittati a negozi, laboratori artigiani e pubblici esercizi



Imposta di pubblicità

- riduzione dell’imposta di pubblicità del 50%



Orari: incentivi connessi all’estensione degli orari di apertura degli esercizi commerciali

Previsione forme e strumenti di incentivazione per l’estensione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali allorquando la normativa vigente ne consentirà la riapertura.

Incentivi per la sanificazione

Incentivi per l’attività di sanificazione per piccoli esercenti per immobili con superficie di vendita non superiore a 300 mq

Tari: esenzione relativa all’intero periodo di chiusura del pagamento dell’imposta TARI per tutte le attività commerciali a cui è stato precluso l’esercizio sulla base dei codici ATECO non autorizzati dal decreto Cura Italia (ristoranti, comprese palestre e sale spettacolo…. ).



Ambulanti

Esenzione TARI per il periodo di inutilizzo spazi

Riduzione del 25% del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate nel periodo marzo-dicembre 2020



Edilizia

Azzeramento del costo del suolo pubblico per riqualificazione delle facciate connettendo la misura con il “Bonus Facciate” previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020.

Predisposizione di un meccanismo di dilazione e rateizzazione e riduzione percentuale oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.



Mobilità e sosta

Riduzione del 50% delle tariffe degli stalli di sosta blu su tutto il territorio comunale;

Riduzione del 50% del costo degli abbonamenti dei titolari di partita IVA;

Predisposizione strumenti tecnici ed economici per incentivare l’utilizzo e l’acquisto di biciclette e della mobilità muscolare ed elettrica.



Sport

Monitoraggio dello stato dell’arte nella gestione degli impianti sportivi con i concessionari e predisposizione misure volte alla rimodulazione dei rapporti giuridici ed economici con l’amministrazione comunale;

Individuazione aree pubbliche all’aperto da assegnare alle società sportive della città.



Turismo

Sospensione per le strutture ricettive della città del pagamento della tassa sui rifiuti per il periodo di chiusura delle strutture come comunicato alla PA ai sensi di legge;

Sospensione della tassa di soggiorno dall’approvazione della misura fino a dicembre 2020.



Attività educativa

Progettazione ed organizzazione servizi educativi ed aggregativi estivi per bambini secondo le modalità che saranno fornite in merito al distanziamento sociale.



Animazione parchi pubblici

Progettare modalità di animazione dei parchi pubblici aperti ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 83 del 30/04/2020 per garantire il rispetto della fruizione ai sensi del d.P.C.M. 26.4.2020

Tutela del benessere animale

Predisporre protocollo per la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree all’aperto destinate alla sgambatura ed all’attività cinofila.