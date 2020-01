Montopoli Valdarno: operaio cade da un'impalcatura

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì 13 gennaioin via Barberia a Montopoli Valdarno. Un operaio di una ditta è caduto da una impalcatura. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco per poterlo portare a terra e condurlo così in ospedale per le cure necessarie.