Cade da un'impalcatura in un cantiere navale: muore 39enne

Dramma nella notte appena trascorsa, tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, nel cantiere navale Seven Stars, in via Aurelia Sud, nella Darsena pisana. Intorno alle 2.30 un lavoratore è caduto da una impalcatura, da un'altezza di circa 10 metri, ed è deceduto. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte del 118, giunto sul luogo dell'incidente con i mezzi della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Pisa. La vittima è Alessandro Colombini, un 39enne residente a Cascina. Sul posto la Polizia e gli ispettori della medicina del lavoro dell'Asl.