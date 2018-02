Incidente sul lavoro a Santa Croce sull'Arno: operaio folgorato sul ponteggio

Infortunio sul lavoro intorno alle 14 di oggi, martedì 20 febbraio, in via Sardegna a Santa Croce sull'Arno. Per cause da accertare un operaio, mentre stava rimuovendo alcune lastre di eternit ha subito uno shock elettrico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto che, insieme al personale del 118, hanno recuperato l'operaio che stava lavorando sopra ad un ponteggio ad un'altezza di circa 2,5 metri. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri.