Montacchiello, operaio resta incastrato in un macchinario: morto

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, 16 luglio, in un'azienda a Montacchiello, nella zona industriale di Pisa. Un uomo di 48 anni, Y.C., di Pisa, è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Sul posto per liberare l'operaio sono intervenuti i Vigili del fuoco ma durante le operazioni di soccorso il medico del 118 ha constatato il decesso. Sul posto anche ASL e Polizia di Stato per i rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto preso la ditta Giuliani, impresa specializzata nella produzione di conglomerati, in lavorazioni stradali ed edili. L'area è stata posta sotto sequestro.

