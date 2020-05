Cade da un'impalcatura mentre lavora: muore operaio

Cade da impalcatura, operaio di 48 anni morto sul lavoro a Scandicci

„

Durante i lavori di rifacimento della facciata di un condominio, un operaio, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'impalcatura ed è morto per le ferite riportate.

L'incidente, come riporta FirenzeToday, è accaduto questa mattina, intorno a mezzogiorno, nella zona centrale di Scandicci (Firenze) nel tratto compreso tra il Comune e il Parco dell'Acciaiolo. Sul posto, in via Cilea, sono intervenuti i sanitari del 118, personale della Asl, Polizia municipale e Carabinieri.

L'uomo, un 48enne di origini albanesi, è caduto da un'altezza di almeno 15 metri ed è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, lavorava per una ditta edile di San Miniato.

“