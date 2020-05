Incidente sul lavoro in conceria: operaio ustionato al volto

Operaio ustionato questa mattina, 25 maggio, a Santa Croce sull'Arno. L'incidente è avvenuto in una conceria di via Sant'Andrea intorno alle 10.

L'uomo, un 34enne, ha riportato gravi ustioni al volto ed è stato condotto in codice rosso dall'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello nel reparto grandi ustionati. Sul posto anche ambulanza e automedica del 118 e i tecnici per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl.

